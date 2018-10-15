Освобождение заложника в Кёльне: полиция обнаружила раненую девочку

При освобождении заложницы на вокзале Кельна ранена 14-летняя девочка. Она направлена в больницу.

15 октября мужчина поссорился с женщиной в аптеке на центральном вокзале Кельна и взял ее в заложники, сообщает РИА Новости. Вокзал и площадь Бреслауэрплац перед ним были оцеплены, а движение поездов было приостановлено.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Полиции удалось нейтрализовать преступника. Во время операции по освобождению заложницы прозвучало два выстрела. Злоумышленник тяжело ранен, он передан в руки врачей. На месте преступления проводятся следственные действия. Движение поездов полиция пока возобновить не спешит. Также с вокзала был эвакуирован весь персонал и пассажиры.

Еще слишком рано говорить о мотивах преступника, отметили в полиции Кельна.