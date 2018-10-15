В Черногории задержали "ночных волков"

Полиция Черногории задержала лидеров местного отделения мотоклуба "Ночные волки", которые сопровождали патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших с визитом в страну.

Об этом, как передает ТАСС, общественность проинформировал руководитель мотоциклетного клуба "Ночные волки Сербии" Саша Савич.

По его данным, были задержаны лидер "Ночных волков Черногории" Вукоман Булатович, его заместитель Желько Вукчевич и секретарь мотоклуба Желько Обрадович. Байкеры вместе с митрополитом Амфилохием и архиепископом Иоаникием встречали в аэропорту патриарха Сербского Иринея.

Савич посетовал на то, что теперь верующие Сербской православной церкви не могут спокойно находиться в Черногории и добавил, что сейчас мотоциклистов допрашивает черногорская полиция.

Два патриарха прилетели в Черногорию, где планируют посетить Цетинье и отслужить службу в главной церкви страны — соборном храме Воскресения Христова в Подгорице.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович, который является сторонником создания независимой от Белграда "черногорской церкви", обвинил Сербскую православную церковь в великосербском национализме, назвав ее "ударным кулаком имперской России на Балканах".