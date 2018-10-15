Кошка помогла британке диагностировать рак

Жительница британского города Леммингтон Анжела Тимминг рассказала, как кошка Мисси дважды спасла ее от рака груди. Питомец, никогда не отличавшийся особой лаской, однажды начал сам приходить к женщине и ложиться на одно и то же место у нее на груди. Оказалось, хозяйка была больна, сообщает Metro.

По словам британки, для нее было большим удивлением, что кошка Мисси, которая крайне редко проводила время рядом с хозяйкой, предпочитая пребывать в гордом одиночестве, вдруг начала сама просить ласки. Британке показалось подозрительным, что животное стабильно ложилось на одно и то же место у нее на груди.

"Я слышала о собаках, которые чувствовали болезнь человека, но с такими кошками никогда ранее не сталкивалась", — рассказала Тимминг.

Тем не менее, женщина решила обратиться к врачу, и тот выявил у нее рак молочной железы.

"Если бы Мисси не помогла обнаружить болезнь на ранней стадии, меня бы, возможно, уже не было", — рассказала британка.

Через два года после операции кошка вновь резко "подобрела". Мисси и тут угадала – заболевание вновь начало развиваться. К счастью, британке опять вовремя помогли.

С тех пор Тимминг стала активисткой общественной организации, которая помогает женщинам выявлять и бороться с раком груди.