Турецкий Кокорин: Арда Туран может получить 12 лет тюрьмы

Турецкий хавбек испанской "Барселоны" Арда Туран, который на правах аренды выступает у себя на родине за "Истанбул", может получить реальный тюремный срок в 12 лет. Футболисту вменяют домогательства, нанесение травм и незаконное владение оружием.

Как уже сообщали Вести.Ru, заявление в полицию подал на Турана известный турецкий певец Беркай Шахин. Скандал с участием Турана произошел в одном из ресторанов, где игрок приставал к супруге музыканта, а позже подрался с самим Беркаем, сломав ему нос. После этого Арда отправился госпиталь к Шахину, извинился и предложил... застрелить его.

По итогам столь разнородных приключений прокуратура Стамбула запросила для Турана 12 лет заключения, сообщает CNN Turk. Игрока обвиняют по ряду уголовных дел: в домогательствах сексуального характера, намеренное нанесение травм, угрозу общественной безопасности и владение огнестрельным оружием без специального разрешения.

Это не первый случай возникновения у Турана проблем с законами: весной нынешнего года игрок угрожал разбить голову одному из турецких журналистов за неэтичное, по его мнению, вопросы к жене. В мае Арда напал на рефери в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.