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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 27 минут назад
"Камерная" обстановка: Кокорин и Мамаев займутся в "Бутырке" спортом
Адвокаты Кокорина и Мамаева сегодня подали апелляции на арест своих подзащитных. Якобы за пропуск тренировок в клубах футболисты платят штрафы и все ближе к тому, чтобы вообще лишиться контрактов. Пока же арестованные за пьяный дебош записались в бутырский спортзал.
Она называет скандал катастрофой всей своей жизни: Светлана — мать Александра и Кирилла Кокориных — пересматривала видеозаписи драки, учиненной звездными футболистами не один раз, но своих детей на съемках не узнала.
"Мои ребята не подонки, они не подонки, они не те люди, которыми их пытаются выставить", — говорит Светлана Кокорина.
Игроки "Зенита" и "Краснодара" теперь играют каждый сам за себя в разных камерах "Бутырки" на так называемом карантине. Теперь уже их защитники сегодня автономно друг от друга подали апелляции на арест клиентов — пытаются все сгладить.
Адвокат Кокорина даже заявил: его подзащитный не просто не избивал водителя у гостиницы "Пекин", а напротив выступил в роли чуть ли не миротворца — пытался разнять стороны конфликта. Да и в кофейне после удара стулом инцидент, оказывается, был исчерпан.
"Важно отметить, что по результатам конфликта Александр Кокорин принес извинения Денису Паку, и конфликт был исчерпан", — подчеркнул Олег Попов, адвокат Александра Кокорина.
Так что никакое это не "Хулиганство", а "Побои", то есть драка. А после нее, настаивают адвокаты, кулаками не машут.
В следственном изоляторе футболистов уже навестили правозащитники. Отметили вкусную кашу на завтрак и желание арестантов оставаться в спортивной форме. Они уже написали заявление о желании посещать бутырский спортзал. Одно занятие — 250 рублей.
"Это не футбольное поле, понятно. Там можно как-то заниматься спортом, но только если поподтягиваться на решетке на этой, допрыгнуть или же бегать кругом – наверное, сложно это все", — говорит Иван Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Словом, обстановка в прямом смысле "камерная". Вот как описывают ее бывшие бутырские сидельцы: "Спортзал в "Бутырке" есть, но он платный, и это еще полбеды. Хуже, что попасть в него весьма сложно. За 6 месяцев мне удалось сделать это всего два раза. И когда я его увидел, не сразу понял, что это он и есть... Вы там были? Это крохотное помещение с перегородками и очень примитивными тренажерами".
Зато душ после таких тренировок разрешен дополнительный, цена вопроса 80 рублей. Тогда как по регламенту СИЗО он положен лишь раз в неделю. Этого удовольствия странным образом оказался лишен другой участник скандала Геннадий Куропаткин, проходящий по делу как свидетель. Об игроке Любительской футбольной лиги известно не много. Но почти все его снимки в социальных сетях в компании Александра Кокорина: и до тренировок, и после, и даже во время них они вместе. Вместе они были и видеозаписи избиения водителя.
Тем временем, Кокорин и Мамаев — пусть внешнее сходство у матрешек и вышло уж очень отдаленным — уже и в народных промыслах предстали в арестантском образе. Мастерица из подмосковной Рузы увековечила футболистов, как призналась, в надежде на их исправление. Самим футболистам, конечно, хотелось бы видеть свои лица, как и раньше, в глянцевых журналах и на рекламных плакатах спортивных брендов. Но от спортивного остались только номера на груди.
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