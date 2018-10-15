В Мексике из рабства освободили более 50 детей

В мексиканском штате Оахака из плена освобождены 56 детей и семь женщин, которые находились в рабстве у представителей одной из местных преступных группировок. Преступники заставляли своих пленников заниматься попрошайничеством, сообщает El Sol de Mexico.

Среди освобожденных — 12 девочек, 14 мальчиков, шести из которых меньше двух лет, а также 15 девушек-подростков и столько же юношей.

Пленные дети много времени проводили под палящим солнцем. Многие из них плохо себя чувствовали.

В ходе спецоперации полицейские арестовали 11 человек, которые, по их мнению, имели отношение к банде. Они обвиняются в торговле людьми и похищении несовершеннолетних.