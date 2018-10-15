Дмитрий Ярош объяснил вывод двух батальонов с передовой в Донбассе

С передовой в Донбассе отведены два батальона Украинской добровольческой армии. "Но мы не выходим из войны", — заявил лидер "Правого сектора" (запрещен в России) Дмитрий Ярош.

По его словам, главной задачей так называемой Украинской добровольческой армии сейчас является формирование территориальных отрядов обороны, а также консолидация всех сил добровольческих батальонов в единый ударный кулак. Ярош подчеркнул, что сейчас бывшие добровольцы используются неэффективно. Из Донбасса выведены пятый и восьмой добровольческие батальоны, сообщает РИА Новости.

14 октября 2018 года несколько тысяч украинских националистов в очередную годовщину создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России) устроили шествие по центральным улицам Киева. Колонну возглавила группа участников силовой операции в Донбассе.