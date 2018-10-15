Кубок Кремля. Карловский проиграл французу Маннарино

На московском теннисном турнире Кубок Кремля с призовым фондом 1,8 млн долларов стартовал основной турнир среди мужчин. Первым из россиян на корты дворца спорта "Олимпийский" вышел обладатель Wild Card Евгений Карловский. Увы, но он проиграл.

Стоящий в середине третьей сотни классификации АТР молодой россиянин играл против 49-й ракетки мира француза Адриан Маннарино. Его уже можно считать ветераном тура и, несмотря на рейтинг, он начал игру не очень успешно, уступив Евгению – 3:6. Однако в дальнейшем представитель Франции сумел собраться и выиграл следующие два сета – 6:4, 7:6.