Дело об украденной лампочке: Росгвардию обвинили в "избиении беременной"
Новости, которые буквально взахлеб перепечатывают друг у друга так называемые оппозиционные СМИ. Вот, например, у "Медиазоны": "В Иркутске сотрудники Нацгвардии (имеется в виду, конечно, Росгвардия) избили беременную женщину, заподозрив ее в краже лампочки". Или "Настоящее время". Почти теми же словами: мол, "Росгвардеец избил беременную". И уточнение: "Против нее возбудили уголовное дело". Сюда же — кричащий заголовок в "Снобе". И даже заметка на сайте у маргинальных приспешников Гарри Каспарова. Плюс подробности. Такие, что аж волосы дыбом. Нагнетают хором. Дескать, пострадавшая иркутчанка не заплатила за какую-то лампочку в магазине строительных товаров. Ее за это — цитата, причем общая на всех — "били, пинали, коленями встали на грудь, придавали к полу, надели наручники". Жуть, кошмар, нарушение всех возможных прав человека. А еще интересный первоисточник — "Сибирь. Реалии". Подразделение "Радио Свобода". Ни для кого, пожалуй, не секрет: пропагандисты с солидным стажем, на содержании у американского Конгресса. Уже и не припомнить, сколько раз развенчивали их топорные вбросы. Но, может быть, репортаж из Иркутска, в порядке исключения, все-таки объективный?
Заголовки душераздирающие, но давайте внимательно посмотрим кадры любительской съемки. На полу кричит женщина, рядом — сотрудник вневедомственной охраны, которая входит в Росгвардию. Никто никого не бьет. Следствием изъята полная запись с камер видеонаблюдения в магазине.
"Сегодня изъяли и все посмотрели. И как сказали в Следственном комитете нам, что на видео нет факта избиения женщины, — заявила сотрудник Управления Росгвардии по Иркутской области Светлана Карань. — Сотрудники говорят: не пинали мы ее, максимум — мы ей руку подавали, чтобы она встала! Потому что она была вообще неадекватна. Женщина как бы накинулась на них и пнула сотрудника Росгвардии, и от этого она даже упала. Это со слов сотрудников вневедомственной охраны".
СМИ из так называемой оппозиции ссылаются на правозащитника, который ссылается на ту самую женщину — Ирину. Такой вот замкнутый круг.
"Как говорит Ирина, сотрудник на нее накинулся и начал заламывать ей руки. Обеими руками схватил за правую руку, начал применять захват. В этот момент она такая, знаете, маленькая, пухленькая женщина под тяжестью упала на колени на пол возле касс", — рассказывает версию женщины юрист правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков.
Ирина и ее спутник Иван попросили СМИ не указывать их фамилии. Не очень понятная позиция, учитывая намеренную и широкую огласку. Зато в доказательство побоев Ирина показала синяки, которые свежими не назовешь. А еще под вопросом ее беременность.
"Сегодня вызвали наших сотрудников в следственный отдел, а завтра вызовут женщину в следственный отдел. Выясняют обстоятельства дела – действительно ли она была беременная? И ее побои вызывают подозрение, потому что синяки, которые у нее на теле, которые она предоставляет как доказательство, они такого мутно-желтого цвета уже", — продолжает Светлана Карань.
Если лампочку из магазина Ирина вынесла случайно, как пишут псевдо-либералы, то откуда конфликт с охраной магазина? Достаточно просто оплатить товар или вернуть его на полку. На сайте "Сибирь.Реалии" сказано, что охранники якобы вымогали деньги, грозя вызвать Росгвардию.
"Сибирь.Фейк-ньюс" является дочкой "Радио Свобода", — напоминает председатель Гильдии негосударственной сферы безопасности МТПП Дмитрий Галочкин. — Я считаю, что вот это "Радио Свобода", у него задача прямая – дискредитировать наши правоохранительные органы. Можно с их силами и средствами мониторить весь интернет и из любых инцидентов раздувать какие-то громкие скандалы".
Читаем дальше: в отношении Ирины заведено уголовное дело за применение насилия по отношению к представителю власти. В Росгвардии говорят: никакого дела нет.
"Женщина понимает, что если на сейчас обвинит сотрудника Росгвардии, то ей это может сойти с рук, потому что сейчас оппозиция очень активно ругает в том числе Росгвардию. Налицо провокация!" – считает политтехнолог, эксперт по ведению политических кампаний Владимир Кравцов.
Если выяснится, что Ирину никто не бил, Росгвардия подаст в суд на сайт "Сибирь.Реалии". Это нам сказала представитель ведомства. Иск будет по поводу провокационной дезинформации, чтобы неповадно было нагнетать.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
РПЦ разрывает отношения с Константинополем
- Избитые футболистами чиновники получили госнаграды
- Воспитатели детсада втыкали малышам иголки в язык
- "Жесткий" разговор с Путиным. Кремль прокомментировал Трампа
- В Черногории задержали "ночных волков"
Самое читаемое
-
Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым
- Журналист записал свое убийство и отправил видео невесте
- Пятеро грабителей били и пытали депутата и его семью утюгом
- Рандеву на ночных обочинах: чем опасны придорожные путаны
- Подмосковную заводчицу загрызли доги
Авто.Вести.Ru
-
Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Skoda выпустит очень маленький и дешевый кроссовер
Экономика
-
Акции Саудовской Аравии упали на 7% в связи с исчезновением журналиста
- Всемирный банк: Россия может войти в список стран - лидеров цифровой экономики
- Почему рубль стал тихой гаванью?
- 20 самых посещаемых городов мира в 2018 году
- Прогноз: рубль отметит маленькую дедолларизационную сенсацию
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку, что делать: насколько это опасно на самом деле
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
Вести в 20.00
-
"Камерная" обстановка для Кокорина и Мамаева
- О блокаде Ленинграда сняли комедию
- Что сделали с телом саудовского журналиста
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Бордосский дог загрыз хозяйку: что вызвало агрессию собаки?
- Водитель рухнувшего с парковки "Мерседеса" перепутал педали
- Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям
- Работа без мелочей: в столице вышла книга о протоколе президента РФ
- В "Сколкове" стартовал 7-й форум "Открытые инновации"
- Для онкологической клиники имени Логинова построят новый корпус
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Препарат против экземы стимулировал рост волос у девушки с облысением
- Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков
- Создана самая быстрая в мире камера
- Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"