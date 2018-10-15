Хоккейный "Спартак" в Санкт-Петербурге дал бой СКА

Матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и столичным "Спартаком" начался очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Предыдущий матч этих двух команды завершился разгромом "красно-белых" со счетом 6:0. Теперь москвичи уступили только в овертайме – 2:3.

Хозяева начали игру достаточно уверенно и на 9-й минуте Плотников вывел СКА вперед. Однако гости на сей раз не собирались повторять разгромный сценарий и вскоре Ганел восстановил равновесие.

В самом начале третьего периода Даугавиньш вывел "Спартак" вперед и до 59-й минуты удерживал преимущество. Но все же Херсли привел основное время в ничейную гавань. Все решилось в овертайме: победу СКА принес Якупов. Но эта победа далась фавориту с превеликим трудом.

В другой игре "Нефтехимик" в Нижнекамске принимал самый южный клуб КХЛ из столицы зимней Олимпиады-2014. Гости из "Сочи" выиграли со счетом 4:2.