Американец 30 лет питается одной пиццей и чувствует себя прекрасно

41-летний житель американского города Нью-Джерси Майк Роман с четырех лет ест пиццу на ужин каждый день, а последние 10 лет еще и обедает ею. Мужчина рассказал, что он женат, здоров и не планирует менять свою диету, сообщает Daily Voice.

В детстве мама позволяла американцу есть пиццу только на ужин. Однако с годами тот начал позволять себе потреблять ее чаще.

Мужчина покупает только пиццу местного производства, и только без начинки. По всей видимости, Романа ест исключительно "Маргариту", в которой нет ничего, кроме сыра, томатной пасты и специй.

На свадьбе Романа гостей угощали огромной пиццей, а свой медовый месяц он провел в походах по пиццериям, которые тщательно спланировал.

Житель Нью-Джерси утверждает, что в пицце содержится каждая из четырех основных групп продуктов питания (молочная, мясная, овощная и хлебная). Американец говорит, что несмотря на то, что пицца весьма неполезная еда, он чувствует себя прекрасно и даже не страдает от лишнего веса.