Происшествие в Кёльне: напавший на женщину выкрикивал экстремистские лозунги

Преступник, который захватил заложницу в немецком Кельне, заявил, что он состоял в ИГИЛ (запрещена в РФ) и выкрикивал экстремистские лозунги.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал руководитель операции по освобождению женщины Клаус Рюшеншмидт.

Он подчеркнул, что мужчина имел при себе газовые баллончики с горючим веществом и при попытке полицейских войти в аптеку, преступник попытался поджечь заложницу. При этом в руках у злоумышленника находился предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Полицейские Кёльна вынуждены были стрелять на поражение, ранив нападавшего, который был экстренно госпитализирован в университетскую клинику, где ему провели медицинскую операцию. Девочка, которая получила легкое ранение при освобождении заложницы, также была отправлена в больницу.

На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили документы, принадлежащие 55-летнему гражданину Сирии, имеющему вид на жительство в Кельне – до середины 2021 года.

Как рассказал директор городской уголовной полиции Клаус-Штефан Бекер, данный человек проживал в Кельне с 2016 года в Кельне и неоднократно попадал в поле стражей порядка — по обвинениям в воровстве, угрозах, подлоге, нанесении телесных повреждений. Однако он не был до сих пор замечен в связях с исламистским терроризмом.

Представители полиции Кёльна пока не могут ответить на вопрос, принадлежат ли документы нападавшему. Они полагают, что выяснят это на допросе, который проведут после того, как преступник придет в себя.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный мужчина захватил в районе центрального вокзала в аптеке женщину и удерживал ее. В течение нескольких часов, пока на месте производилась полицейская операция, вокзал и близлежащие улицы были оцеплены, а железнодорожное сообщение — частично прервано.