Перчатки на гвоздь: Александр Поветкин готов завершить карьеру

Сильнейший российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин после поражения в чемпионском бою от британца Энтони Джошуа готов завершить карьеру. При этом спортсмен не собирается сделать это в ближайшее время: ему предстоят еще несколько боев.

Менеджер Поветкина Андрей Рябинский в разговоре с журналистами ТАСС отмети, что это его совместное с боксером решение: "Саша проведет один-два боя и будет завершать карьеру".

При этом в нынешнем году российский супертяж на ринг уже не выйдет. "В этом году он, наверное, боксировать уже не будет", – сказал Рябинский. Промоутер отметил, что максимум Поветкин может провести три поединка. На счету Александра 34 победы в 36 боях и два поражения – от украинца Владимира Кличко и Джошуа.