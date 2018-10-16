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Церковный раскол на Украине 1 час назад
РПЦ огласила свой ответ на действия Константинопольского патриархата
Адекватный и жёсткий ответ. Русская православная церковь разрывает общение с Константинопольским патриархатом из-за его действий в отношении украинской автокефалии. Такое решение приняли на заседании священного синода в Минске.
Заседание Священного синода в Минске началось на два часа позже запланированного. Как разъяснил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, утром он и другие представители РПЦ встречались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Беседа оказалась настолько увлекательной, что собрание архиереев пришлось перенести.
После короткого вступительного слова патриарха журналистов попросили на выход. Собрание проходило в закрытом режиме. Телекамеры шесть часов ждали у дверей.
Главный итог заседания: РПЦ разрывает отношения с Константинополем. На собрании архиереев приняли заявление, где на семи страницах изложены обстоятельные доводы о том, почему РПЦ идёт на такой шаг.
Журналистам пояснения дал митрополит Волоколамский Иларион. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриарха отметил на брифинге: иначе было нельзя, намерение Константинополя предоставить Украине автокефалию противоречит церковным канонам. Одна поместная церковь не имеет право вмешиваться в дела другой.
"Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Все эти решения с точки зрения РПЦ являются беззаконными. По совокупности всех этих причин было принято решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", — заявил митрополит Иларион.
Речь идёт о заявлениях, сделанных в Стамбуле 11 октября. Константинопольский патриархат решил снять анафему, наложенную РПЦ, с глав неканонических церквей на Украине — с раскольников Филарета и Макария; ещё одно намерение — отменить действие соборной грамоты 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Абсурдно канонически и даже территориально.
"Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части РПЦ, причём не той части, которая когда-то находилась во владениях Константинополя. Та Киевская митрополия, которая в 1686 году вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской православной церковью. Туда не входили такие территории, как Донбасс, юг Украины, Одесса и многие другие области. То есть аннулировать этот акт от 1686 года и представить дело так, будто на протяжении всех 300 с лишним лет вся территория Украины находилась в составе Константинопольского патриархата, — это полностью противоречит исторической правде", — заявил митрополит Иларион.
Митрополит призвал мирян отнестись к ситуации спокойно. Он отметил, что для прихожан разрыв отношений с Константинополем предполагает некоторые ограничения.
"Мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата", — уточнил митрополит Иларион.
В РПЦ надеются, что Константинополь все же одумается и откажется от намерения предоставить автокефалию на Украине. Как следует из слов владыки, в таком случае Русская православная церковь готова пересмотреть вопрос о разрыве отношений.
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