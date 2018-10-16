В Калуге запустили новый завод Total

Концерн Total запустил завод смазочных материалов в Калуге. Строительство заняло два года. За это время в проект было вложено 50 миллионов долларов. В церемонии открытия принял участие глава французского концерна Патрик Пуянне.

Завод Total вписался в так называемую грузовую деревню Ворсино. Это производственно-логистический комплекс на границе Московской и Калужской областей. Ведь планы, прежде всего, на российский рынок, но не только.

Продукция завода — автомобильные масла, смазочные материалы — может пойти и на рынки соседям, например, в Белоруссию и даже совсем далеко, в Азию.

Строить завод начали в 2016 году. Сошлись две тенденции — локализация производства и импортозамещение. Учитывали и условия для бизнеса, и среду – все же в Калужской области производят десятую долю всех автомобилей в России. На церемонию открытия завода прибыли и власти региона, и руководство концерна Total в лице президента и председателя совета директоров Патрика Пуянне.

"Для области это не только инвестиции, рост налоговой базы, но и повышение узнаваемости региона", — заявил калужский губернатор Анатолий Артамонов.

В предприятие вложили 50 миллионов долларов. Мощность прогнозируют на уровне сорок тысяч тонн год, она может вырасти вдвое, по мере того как увеличатся продажи продукции.

"До сих пор мы все масла импортировали из Европы, — говорит Патрик Пуянне. – Теперь решили локализовать производство, потому что это удобней и эффективней. У нас есть желание развиваться в России, увеличивать свою долю на рынке.

Масла будут производить не только для обычных легковых автомобилей, но и для грузовых, и для специальной техники.

"На заводе будет производиться широкая гамма смазочных материалов, как для автомобильной отрасли, так и для других отраслей промышленности: линейка масел для легкового транспорта, грузомоторная гамма масел, гидравлические масла, индустриальные, а также линейка смазочных материалов, позволяющих существенно снижать расход топлива грузового и легкового транспорта, специальной внедорожной техники", — заявил директор завода Богдан Янко.

Производство в значительной мере автоматизировано, рабочих мест для людей всего полсотни — для таких мощностей немного. Ноу-хау в том, что линия будет быстро переключаться на разные продукты, паузы в производстве минимальные.

Концерн Total присутствует в России с начала девяностых, то есть уже четверть века. Он участвует, в частности, в проекте Ямал СПГ. Занимается не только разведкой и добычей углеводородов, но и химической промышленностью, торговлей. Сотрудничество с Россией концерн развивает, несмотря на санкционные трения.

"Мы стараемся всегда поддерживать диалог с Россией. Я верю в диалог, а не в санкции. Мы никогда не хотели прекращать сотрудничество, только если возникнет уж совсем критическая ситуация. Но мы надеемся, что отношения между Россией и Европой будут улучшаться", — сказал Патрик Пуянне.

Патрик Пуянне подчеркивает: бизнес всегда строит между странами мосты. Так, под Калугой появился ещё один. В Total говорят, это не политика, только рынки, логистика и выгода инвестиций.