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Обмен санкциями 1 час назад

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16 октября 201803:04

Россияне в Калифорнии испытывают трудности с консульским обслуживанием

Россияне в Калифорнии испытывают большие трудности с консульским обслуживанием, посольство РФ в США планирует в течение месяца организовать консульский выезд в штат. Об этом сообщил журналистам в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.

На ежегодном международном форуме Диалог "Форт-Росс" в Сан-Франциско он рассказал о своем осмотре заблокированных в прошлом году генконсульства РФ и резиденции генконсула в Сан-Франциско и о трудностях россиян.

По его словам, к нему подходило большое количество людей, которые испытывают трудности в консульском обслуживании, им трудно приезжать в Вашингтон – в противоположную (восточную) часть страны, так как на западном побережье российские консульские учреждения практически отсутствуют. Дипломат добавил, что скоро по многочисленным просьбам состоится консульский выезд.

В сентябре 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

В марте 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ  а также резиденции генконсула, сообщает ТАСС.

 

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