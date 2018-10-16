Сладкая жизнь для фанатов: депутаты выступили за продажу на стадионах медовухи
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову разрешить продавать на стадионах медовуху вместо возвращения пива.
Ранее "Известия" сообщили о планах Минспорта по возвращению пива на футбольные мероприятия и стадионы в России. Хотя Минздрав назвал эту инициативу недостаточно обоснованной.
Власов в письме Мантурову пишет, что употребление данного напитка в умеренном количестве не несет существенного вреда здоровью из-за невысокого содержания этилового спирта. Также, добавляет Власов, доходы от продажи напитка останутся в отечественной экономике, так как производится он российскими предпринимателями.
Депутат делает вывод, что таким образом удастся решить проблему продажи пива на стадионах, но подчеркивает, что решение следует принимать аккуратно, чтобы оно не отразилось пагубным образом на здоровье сограждан. В заключение Власов пишет о необходимости найти в этой проблеме компромисс, "который является неотъемлемой частью политического процесса, сообщает РИА Новости.
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