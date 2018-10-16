Чем восточнее, тем хуже: в Польше и ФРГ разное качество одних и тех же продуктов

Польское антимонопольное ведомство выявило разницу качества продуктов питания, предназначенных для продажи в магазинах Польши и Германии.

Сравнивались продукты той же торговой марки и очень близкого графического оформления (кондитерские изделия, напитки, продукты для детей, молочные и рыбные продукты).

Выяснилось, что продукты в польских магазинах часто имеют качество ниже, чем в западных, сообщает РИА Новости.

Например, в чайном напитке, произведенном для поляков, содержалось меньше экстракта чая. Кроме того, он содержит сахар, фруктозу и подсластитель. В тот же продукт для немецкого рынка производитель добавил только сахар.

Другой пример с чипсами, которые были в идентичной упаковке: в одном случае (для Польши), их приготовили на пальмовом масле с добавлением усилителя вкуса. В другом случае (для Германии) чипсы были приготовлены на подсолнечном масле без добавления усилителя вкуса.