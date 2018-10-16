Куба: систематическое эмбарго со стороны США - акт геноцида

Представитель Кубы в ООН призвал организацию содействовать снятию экономической блокады острова со стороны США. Американское эмбарго, по его словам, является актом геноцида.

"Экономическая, торговая и финансовая блокада, осуществляемая правительством США в отношении Кубы в течение почти шести десятилетий, — это несправедливая односторонняя и наиболее продолжительная система санкций, введенных против какой-либо страны", — заявила представитель Кубы при ООН Биана Лейва Регуэйра.

По ее словам, блокада является грубым и систематическим нарушением прав кубинского народа, является актом геноцида, нарушает устав ООН и международное право, передает ТАСС.

Ранее в понедельник председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что эмбарго остается определяющим элементом в отношениях страны с США, которые проводят насильственную политику по смене конституционного порядка и созданию трудностей на пути кубинцев.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.