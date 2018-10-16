Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. Такое решение приняло Законодательное собрание Приморья. На выборы выделят 291 млн рублей.

За назначение даты новых выборов 16 декабря проголосовало 30 депутатов из 35. Представитель КПРФ сообщил, что его фракция выступает против назначения повторных выборов, передает "Интерфакс".

Досрочные выборы приморского губернатора прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55% голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06% голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона (второй тур проходил без видеонаблюдения на избирательных участках, так как на них деньги не закладывались).

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.