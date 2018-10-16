Венгрия категорически против диалога Киева с НАТО

Венгрия категорически против диалога Киева с Североатлантическим альянсом. Будапешт продолжит блокировать все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Об этом на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он отметил, что не видит никакого прогресса в действиях Киева: тот по-прежнему не принимает во внимание рекомендации Венецианской комиссии по поводу украинского закона об образовании.

Дипломат напомнил: Киев уже давно ущемляет права венгров и других национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.