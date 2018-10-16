ДТП во Владивостоке: самосвал снес пешеходный мост

Специалисты рассчитывают к середине дня ликвидировать последствия обрушения моста на объездной трассе во Владивостоке. У грузовика во время движения неожиданно поднялся кузов. Упавшая конструкция блокировала движение по трассе.

Во вторник утром грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе​​​. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. Никто не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, они должны распилить на части 40-метровую конструкцию, затем поднять их и вывезти в безопасное место, сообщает РИА Новости.