Новости Происшествия

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16 октября 201806:40

Турецкая полиция покинула консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Турецкие следователи покинули здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Всю ночь они пытались прояснить судьбу журналиста Джамаля Хашогги, который исчез еще второго октября после визита в дипмиссию.

Накануне прошло первое заседание совместной турецко-саудовской рабочей группы, которая расследует исчезновение автора "Вашингтон Пост".

Эр-Рияд настаивает на том, что оппозиционный репортёр покинул здание консульства вскоре после того, как пришел в дипмиссию оформлять документы. Ряд стран требует провести прозрачное расследование, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Саудовская Аравия должна доказать непричастность к исчезновению своего подданного, передает "Россия-24".

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