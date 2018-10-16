Посол РФ в США озвучил мирные инициативы Владимира Путина

Курс на потепление в российско-американских отношениях. Наш посол в США Анатолий Антонов на форуме "Диалог Форт-Росс" в Калифорнии озвучил инициативы президента Владимира Путина.

Это идея создать бизнес-совет и экспертную комиссию, куда вошли бы заслуженные предприниматели, дипломаты и политологи двух стран.

Как заявил Антонов, подобный проект поможет наладить каналы общения между Москвой и Вашингтоном, выйти из кризиса. Это предложение Владимир Путин уже передал Дональду Трампу летом по итогам саммита в Хельсинки, передает "Россия 24".