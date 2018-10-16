В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль

На юго-востоке Норвегии археологи нашли захоронение викингов и погребальный корабль.

Находки были сделаны благодаря специальному георадару. Он позволил без раскопок оценить масштаб корабля и его форму. 20-метровое судно находится на глубине полуметра. Ученым удалось выяснить, что нижняя часть корабля практически не повреждена.

Захоронения были обнаружены в сельскохозяйственном районе, при этом курган, под которым находился корабль, давно был вспахан, сообщает The Guardian.

"Погребенный корабль является частью кладбища, которое сооружено таким образом, чтобы продемонстрировать власть и влияние", — пояснил руководитель археологической экспедиции Ларс Густавсен.

Также археологи обнаружили в Норвегии три других захоронения и нашли следы еще не менее восьми курганов. По данным РИА Новости, археологи не планируют пока раскапывать погребальный корабль. Они проведут работы для составления подробной карты захоронений и оценки их состояния.

В прошлом году захоронение викинга было обнаружено на рыночной площади норвежского города Трондхейм. Это первая погребальная ладья, найденная в этом регионе.