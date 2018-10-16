Сербский патриарх Ириней: действия Константинополя осудит весь православный мир

Действия Константинополя на Украине осудит весь православный мир. Такое мнение высказал патриарх Сербский Ириней.

Как сообщает "Интерфакс", он подчеркнул, что сейчас вся Церковь и Вселенский патриарх находятся в искушении. Предстоятель назвал признание раскольнических организаций на Украине и предоставление им автокефалии катастрофичным решением.

"Принимать решение, учинять нечто, на что он не имеет права: признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию", — заявил патриарх Ириней.

Он верит, что "все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения". "Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", — резюмировал священник.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, и решил предоставить автокефалию церкви на Украине. Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Также было отменено действие соборной грамоты 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

15 октября Священный Синод РПЦ, который состоялся в Минске, постановил разорвать отношения с Константинополем. Теперь верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях и причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Например, не смогут молиться на горе Афон.

Между тем глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь сделала все, чтобы избежать разрыва с Константинополем. По его словам, решение о прекращении отношений между двумя церквями делает невозможным дальнейшие совместные богослужения. В частности, верующие русской православной церкви не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Как отметил Легойда, в РПЦ надеются, что решения, принятые в Константинополе, будут пересмотрены, передает "Россия 24".