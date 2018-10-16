4 крана поднимают виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке

Во Владивостоке начался подъем пешеходного моста, который рухнул после того, как в него врезался грузовик. Водителю самосвала придется компенсировать ущерб, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, во вторник утром грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе.

В результате железобетонная балка виадука рухнула на проезжую часть, полностью блокировав движение в обоих направлениях. Никто не пострадал.

Отмечается, что у грузовика произошло самопроизвольное поднятие кузова. На месте работают четыре крана. Правоохранительные органы ведут проверку произошедшего. Ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.