Керлинг. Сборная России одержала очередную победу в смешанном разряде

В канадском городе Келоуна продолжается чемпионат мира по керлингу. Сборная России обыграла команду Швейцарии в турнире смешанных команд.

Российская команда, за которую выступали Александр Еремин, Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева, победила команду Швейцарии 8:7. Для победы понадобился дополнительный энд.

Это победа стала четвертой для нашей команды на этом турнире. Следующий матч россине проведут с командой Ирландии.