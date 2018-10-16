Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 октября 201811:07

Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

В течение нескольких дней семь школьников из Невского района Санкт-Петербурга были госпитализированы с отравлением парами ртути, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, их состояние удовлетворительное, тяжелых нет.

28 сентября рядом ученики начальных классов школы № 339 играли с найденной бутылкой с ртутью на площадке скейтпарка. О ЧП стало известно спустя несколько дней после госпитализации нескольких детей.

В ходе обследования территории специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути для атмосферного воздуха на школьной лестнице с первого по четвертый этаж до 1,7 раз, а в кабинете № 26 — до двух раз. Самое большое превышение ПДК — в 30 раз — обнаружено на площадке скейтпарка.

Доступ обучающихся и сотрудников в загрязненные помещения запрещен. Управление Роспотребнадзора по городу контролирует ситуацию.

Ведется демеркуризация загрязненных помещений и грунта на площадке, запланирован демонтаж оборудования скейтпарка.

Занятия в школе не отменяли. Региональная полиция и городская прокуратура проводят проверки по факту происшествия.

Сейчас

10:55

Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

10:48

Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

10:17

При крушении "Союза" на землю пролилось 22 тонны топлива

10:03

В башкирском селе обстреляли хоккеистов из Магнитогорска

01:08

От рака скончался один из основателей Microsoft

19:43

РПЦ разрывает отношения с Константинополем

18:24

Комиссия по расследованию аварии "Союза" не исключает версию саботажа

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря

Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря

6 часов назад
4 крана поднимают виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке

4 крана поднимают виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке

2 часа назад
При крушении "Союза" на землю пролилось 22 тонны топлива

При крушении "Союза" на землю пролилось 22 тонны топлива

58 минут назад
Турецкая полиция покинула консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Турецкая полиция покинула консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

4 часа назад
Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации

Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации

4 часа назад
Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

18 минут назад
Сербский патриарх Ириней: действия Константинополя осудит весь православный мир

Сербский патриарх Ириней: действия Константинополя осудит весь православный мир

2 часа назад
20 самых посещаемых городов мира в 2018 году

20 самых посещаемых городов мира в 2018 году

15.10.2018 10:58
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
Блокчейн-платформа Павла Дурова заработает до конца осени

Блокчейн-платформа Павла Дурова заработает до конца осени

40 минут назад
В башкирском селе обстреляли хоккейную команду "Стальные топоры"

В башкирском селе обстреляли хоккейную команду "Стальные топоры"

1 час назад
В США - новый скандал с утечкой данных

В США - новый скандал с утечкой данных

3 часа назад
Чем восточнее, тем хуже: в Польше и ФРГ разное качество одних и тех же продуктов

Чем восточнее, тем хуже: в Польше и ФРГ разное качество одних и тех же продуктов

7 часов назад
Венгрия категорически против диалога Киева с НАТО

Венгрия категорически против диалога Киева с НАТО

5 часов назад
"Черный маг" борется с мусором в подъезде наведением порчи и прыщей

"Черный маг" борется с мусором в подъезде наведением порчи и прыщей

21 час назад
Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

26 минут назад
Юный Тесла XXI века! Шаг в новое измерение!

Юный Тесла XXI века! Шаг в новое измерение!

50 минут назад
В Японии запускается сервис такси с искусственным интеллектом

В Японии запускается сервис такси с искусственным интеллектом

1 час назад
Леди Гага может сыграть в ремейке "Русалочки"

Леди Гага может сыграть в ремейке "Русалочки"

1 час назад
Три полезных навыка, которые формирует чтение книг в детстве

Три полезных навыка, которые формирует чтение книг в детстве

1 час назад
"Рапида" больше не будет: анонсирована новая модель Skoda Scala

"Рапида" больше не будет: анонсирована новая модель Skoda Scala

1 час назад
Вести.net: Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном

Вести.net: Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном

1 час назад
В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль

В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль

2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить бой-реванш с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов отказался проводить бой-реванш с Макгрегором

3 часа назад
Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака

Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака

3 часа назад
В Лондоне объявят обладателя Букеровской премии по литературе

В Лондоне объявят обладателя Букеровской премии по литературе

3 часа назад
Посол РФ в США озвучил мирные инициативы Владимира Путина

Посол РФ в США озвучил мирные инициативы Владимира Путина

4 часа назад
МВФ: из-за торговой войны Трампа мир потеряет 1,5 трлн долларов

МВФ: из-за торговой войны Трампа мир потеряет 1,5 трлн долларов

5 часов назад
Куба: систематическое эмбарго со стороны США - акт геноцида

Куба: систематическое эмбарго со стороны США - акт геноцида

6 часов назад
Сладкая жизнь для фанатов: депутаты выступили за продажу на стадионах медовухи

Сладкая жизнь для фанатов: депутаты выступили за продажу на стадионах медовухи

7 часов назад
Россияне в Калифорнии испытывают трудности с консульским обслуживанием

Россияне в Калифорнии испытывают трудности с консульским обслуживанием

8 часов назад
Американские СМИ: Россия и Китай начали "подрывать веру американцев" в выборы

Американские СМИ: Россия и Китай начали "подрывать веру американцев" в выборы

8 часов назад
В Калуге запустили новый завод Total

В Калуге запустили новый завод Total

9 часов назад
Дело об украденной лампочке: Росгвардию обвинили в "избиении беременной"

Дело об украденной лампочке: Росгвардию обвинили в "избиении беременной"

12 часов назад
"Пальцы веером": в Зауралье появились сайентологи

"Пальцы веером": в Зауралье появились сайентологи

13 часов назад
Комедия о трагедии: фильм о блокадном Ленинграде разжег споры

Комедия о трагедии: фильм о блокадном Ленинграде разжег споры

13 часов назад
Дмитрий Ярош объяснил вывод двух батальонов с передовой в Донбассе

Дмитрий Ярош объяснил вывод двух батальонов с передовой в Донбассе

13 часов назад
"Давос в пустыне" под угрозой: таинственное исчезновение журналиста вызвало скандал

"Давос в пустыне" под угрозой: таинственное исчезновение журналиста вызвало скандал

13 часов назад
Они не подонки: эксклюзивное интервью матери Александра Кокорина

Они не подонки: эксклюзивное интервью матери Александра Кокорина

15 часов назад
Работник АвтоВАЗа два года майнил биткойны прямо в цеху

Работник АвтоВАЗа два года майнил биткойны прямо в цеху

17 часов назад
Академия Генштаба раскрыла потери Красной армии в сражении под Прохоровкой

Академия Генштаба раскрыла потери Красной армии в сражении под Прохоровкой

17 часов назад
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период

Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период

18 часов назад
Топ-5 самых необычных ароматов в истории парфюмерии

Топ-5 самых необычных ароматов в истории парфюмерии

18 часов назад
Десять триллионов кадров в секунду: создана самая быстрая в мире камера

Десять триллионов кадров в секунду: создана самая быстрая в мире камера

18 часов назад
Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross

Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross

19 часов назад
Тест: Samsung Galaxy Note9 обошёл iPhone XS Max по важнейшему показателю

Тест: Samsung Galaxy Note9 обошёл iPhone XS Max по важнейшему показателю

20 часов назад
Алексей Кравченко рассказал, как Элем Климов пытался ввести его в гипноз

Алексей Кравченко рассказал, как Элем Климов пытался ввести его в гипноз

21 час назад
В Череповце в ночном клубе умер нигерийский принц

В Череповце в ночном клубе умер нигерийский принц

22 часа назад
Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры

Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры

23 часа назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

15.10.2018 10:24
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35