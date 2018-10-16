Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 октября 201811:20

"Разблокировка" на 100 миллионов: мошенники похитили деньги с карт московских пенсионеров

Полицейские задержали трех участников банды, которые похитили со счетов московских пенсионеров более 100 миллионов рублей.

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мошенники звонили пожилым людям на домашние телефоны, представлялись сотрудниками службы безопасности различных банков и убеждали, что карты пенсионеров были ошибочно заблокированы. В ходе беседы злоумышленникам удавалось убедить людей сообщить данные банковских карт, после чего деньги с них полностью списывались.

В ходе розыскных мероприятий двое россиян и приезжий из ближнего зарубежья были задержали в Москве и Смоленске. В настоящее время они арестованы. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража с банковского счета" УК РФ.

Сейчас

12:47

Погиб бывший владелец "Спорт-Экспресса" Иван Рубин

12:30

Космонавт Овчинин рассказал, что чувствовал во время аварийной посадки

11:55

Комиссар ООН: необходимо снять неприкосновенность с саудовского консульства в Стамбуле

10:55

Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

10:48

Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

10:17

При крушении "Союза" на землю пролилось 22 тонны топлива

10:03

В башкирском селе обстреляли хоккеистов из Магнитогорска

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: инфляция и безработица на низком уровне, но экономике нужен рост

Путин: инфляция и безработица на низком уровне, но экономике нужен рост

48 минут назад
Комиссар ООН: необходимо снять неприкосновенность с саудовского консульства в Стамбуле

Комиссар ООН: необходимо снять неприкосновенность с саудовского консульства в Стамбуле

38 минут назад
РПЦ: причащаться на Афоне больше нельзя, но можно поклоняться святыням

РПЦ: причащаться на Афоне больше нельзя, но можно поклоняться святыням

33 минуты назад
"Разблокировка" на 100 миллионов: мошенники похитили деньги с карт московских пенсионеров

"Разблокировка" на 100 миллионов: мошенники похитили деньги с карт московских пенсионеров

1 час назад
При крушении "Союза" на землю пролилось 22 тонны топлива

При крушении "Союза" на землю пролилось 22 тонны топлива

2 часа назад
Санитары психбольницы на Урале записали издевательства над пожилым пациентом

Санитары психбольницы на Урале записали издевательства над пожилым пациентом

10 минут назад
Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

Семь петербургских школьников госпитализированы с отравлением ртутью

1 час назад
Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

Нужна помощь: Соню Кравцову спасет лекарство

1 час назад
Из-за глобального потепления может исчезнуть пиво

Из-за глобального потепления может исчезнуть пиво

1 час назад
Блокчейн-платформа Павла Дурова заработает до конца осени

Блокчейн-платформа Павла Дурова заработает до конца осени

2 часа назад
В башкирском селе обстреляли хоккейную команду "Стальные топоры"

В башкирском селе обстреляли хоккейную команду "Стальные топоры"

2 часа назад
Чем восточнее, тем хуже: в Польше и ФРГ разное качество одних и тех же продуктов

Чем восточнее, тем хуже: в Польше и ФРГ разное качество одних и тех же продуктов

8 часов назад
Венгрия категорически против диалога Киева с НАТО

Венгрия категорически против диалога Киева с НАТО

6 часов назад
Ненужное наследие: как в Калуге сносили исторический дом, восстановленный волонтерами

Ненужное наследие: как в Калуге сносили исторический дом, восстановленный волонтерами

2 часа назад
Обзор Samsung Galaxy A7 2018: не "золотая" середина с необычной камерой

Обзор Samsung Galaxy A7 2018: не "золотая" середина с необычной камерой

35 минут назад
"СуперБобровы" возвращаются: семейка переходит на сторону добра

"СуперБобровы" возвращаются: семейка переходит на сторону добра

55 минут назад
Автобусные перевозки придется опять лицензировать

Автобусные перевозки придется опять лицензировать

57 минут назад
Москвичи скупают квартиры после слухов о запрете доллара

Москвичи скупают квартиры после слухов о запрете доллара

58 минут назад
Суммарный эффект чемпионата мира для России составил чуть менее триллиона рублей

Суммарный эффект чемпионата мира для России составил чуть менее триллиона рублей

1 час назад
Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена

1 час назад
Юный Тесла XXI века: шаг в новое измерение

Юный Тесла XXI века: шаг в новое измерение

2 часа назад
Самую дешевую квартиру в Москве сдадут только мужчине

Самую дешевую квартиру в Москве сдадут только мужчине

2 часа назад
В Японии запускается сервис такси с искусственным интеллектом

В Японии запускается сервис такси с искусственным интеллектом

2 часа назад
Леди Гага может сыграть в ремейке "Русалочки"

Леди Гага может сыграть в ремейке "Русалочки"

2 часа назад
Три полезных навыка, которые формирует чтение книг в детстве

Три полезных навыка, которые формирует чтение книг в детстве

2 часа назад
"Рапида" больше не будет: анонсирована новая модель Skoda Scala

"Рапида" больше не будет: анонсирована новая модель Skoda Scala

2 часа назад
Вести.net: Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном

Вести.net: Palm вернулась на рынок с 3-х дюймовым смартфоном-компаньоном

3 часа назад
4 крана поднимают виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке

4 крана поднимают виадук, обрушившийся на трассу во Владивостоке

4 часа назад
В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль

В Норвегии нашли кладбище викингов и погребальный корабль

4 часа назад
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить бой-реванш с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов отказался проводить бой-реванш с Макгрегором

4 часа назад
В США - новый скандал с утечкой данных

В США - новый скандал с утечкой данных

4 часа назад
Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака

Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от рака

5 часов назад
В Лондоне объявят обладателя Букеровской премии по литературе

В Лондоне объявят обладателя Букеровской премии по литературе

5 часов назад
Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации

Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации

5 часов назад
Посол РФ в США озвучил мирные инициативы Владимира Путина

Посол РФ в США озвучил мирные инициативы Владимира Путина

5 часов назад
Турецкая полиция покинула консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Турецкая полиция покинула консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

6 часов назад
МВФ: из-за торговой войны Трампа мир потеряет 1,5 трлн долларов

МВФ: из-за торговой войны Трампа мир потеряет 1,5 трлн долларов

6 часов назад
Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря

Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря

7 часов назад
Куба: систематическое эмбарго со стороны США - акт геноцида

Куба: систематическое эмбарго со стороны США - акт геноцида

8 часов назад
Сладкая жизнь для фанатов: депутаты выступили за продажу на стадионах медовухи

Сладкая жизнь для фанатов: депутаты выступили за продажу на стадионах медовухи

9 часов назад
Россияне в Калифорнии испытывают трудности с консульским обслуживанием

Россияне в Калифорнии испытывают трудности с консульским обслуживанием

9 часов назад
Американские СМИ: Россия и Китай начали "подрывать веру американцев" в выборы

Американские СМИ: Россия и Китай начали "подрывать веру американцев" в выборы

10 часов назад
В Калуге запустили новый завод Total

В Калуге запустили новый завод Total

11 часов назад
Они не подонки: эксклюзивное интервью матери Александра Кокорина

Они не подонки: эксклюзивное интервью матери Александра Кокорина

16 часов назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

15.10.2018 10:24
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35