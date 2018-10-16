Отставной майор скрутил вооруженного угонщика в Иркутске

В Иркутске отставной майор полиции скрутил вооруженного ножом угонщика, который требовал открыть ему ворота подземной парковки, сообщает региональное управление МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Инцидент произошел во второй половине дня понедельника, 15 октября, на стоянке бизнес-центра. Охранник Альберт Чемезов, более 19 лет своей жизни отдавший органам внутренних дел, по записи с камеры наблюдения заметил, как молодой человек в маске вскрыл Toyota Land Cruiser 200. Он тут же перекрыл выезд, вызвал полицейских, а сам спустился вниз.

Предполагаемый преступник попытался уговорить сотрудника ЧОП открыть ему ворота, заявив, что автовладелец попросил его перегнать машину. Понимания он не встретил, а потому от метода пряника перешел к угрозам — выхватил нож и ринулся в атаку. Отставной майор отступил, но при попытке подняться на лифте все же вступил в схватку со злоумышленником. Свидетельницей противоборства стала пожилая женщина, оказавшаяся на подземной парковке.

Уже наверху бывший полицейский скрутил угонщику руки скотчем и спустя несколько минут передал его прибывшему наряду. Недалеко от бизнес-центра задержали подельника вора, при обыске у него нашли приспособления для нейтрализации охранных систем.

Подозреваемым, один из которых был взят под стражу, грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Кража".