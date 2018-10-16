Из-за глобального потепления может исчезнуть пиво

Глобальное потепление может оставить любителей пива без любимого напитка, поскольку повышение средней температуры планеты и длительные периоды засухи приведут к сокращению урожая ячменя.

Такой прогноз сделала группа ученых из США, Британии и Китая. Как пишет журнал Nature plants, исследователи проанализировали, что будет происходить с урожаем ячменя в течение последующих 80 лет в связи с изменениями климата, и пришла к столь неутешительному для любителей пенного напитка выводу.

Ученые полагают, что к концу XXI века он может сократиться от 3 до 17 процентов. При этом в исследовании отмечается, что в основном ячмень используется как корм для скота, и лишь 17 процентов используют пивовары.

Это означает, что падение урожайности может оказать непропорциональное влияние на производителей пива, что повлечет удорожание этого напитка. Например, в Ирландии цена на пиво может вырасти на 193 процента.

При этом авторы исследования, смоделировав ситуацию до конца нынешнего века, полагают, что сокращение урожая ячменя в значительной степени отразится на любителях пива на всех континентах.

По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата, глобальное потепление может привести к повышению средней температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия, а значительные изменения климата могут произойти уже к 2040 году, передает ТАСС.