Из-за глобального потепления может исчезнуть пиво
Глобальное потепление может оставить любителей пива без любимого напитка, поскольку повышение средней температуры планеты и длительные периоды засухи приведут к сокращению урожая ячменя.
Такой прогноз сделала группа ученых из США, Британии и Китая. Как пишет журнал Nature plants, исследователи проанализировали, что будет происходить с урожаем ячменя в течение последующих 80 лет в связи с изменениями климата, и пришла к столь неутешительному для любителей пенного напитка выводу.
Ученые полагают, что к концу XXI века он может сократиться от 3 до 17 процентов. При этом в исследовании отмечается, что в основном ячмень используется как корм для скота, и лишь 17 процентов используют пивовары.
Это означает, что падение урожайности может оказать непропорциональное влияние на производителей пива, что повлечет удорожание этого напитка. Например, в Ирландии цена на пиво может вырасти на 193 процента.
При этом авторы исследования, смоделировав ситуацию до конца нынешнего века, полагают, что сокращение урожая ячменя в значительной степени отразится на любителях пива на всех континентах.
По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата, глобальное потепление может привести к повышению средней температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия, а значительные изменения климата могут произойти уже к 2040 году, передает ТАСС.
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