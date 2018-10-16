Автобусные перевозки придется опять лицензировать

Государственная дума приняла закон, который возвращает ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок. На получение лицензий дается четыре 4 месяца. Кроме того, автобусы максимальной массой более 3,5 тонны и числом сидячих мест более восьми должны быть оснащены тахографами.

Как сообщает ТАСС, при осуществлении государственного надзора в области автомобильного транспорта плановые проверки в отношении видов деятельности, подлежащих лицензированию, проводиться не будут.

Вопрос ужесточения законодательства в сфере пассажирских перевозок был поднят в прошлом году после аварии возле поселка Хохотуй в Забайкальском крае. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Погибли 14 человек и пострадали 34.

После этого президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил обеспокоенность увеличением числа ДТП с участием автобусов. Максим Соколов, который тогда возглавлял министерство транспорта, сообщил о подготовке законопроекта, который возвращает лицензирование в сфере пассажирских автоперевозок.

В начале октября этого года крупная авария произошла в Тверской области: микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус ЛиАЗ. Погибли 13 человек. Выяснилось, что автобусы осуществляли каждодневные рейсовые поездки под видом заказных, для которых не нужна лицензия.