Суммарный эффект чемпионата мира для России составил чуть менее триллиона рублей

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 подсчитал суммарный эффект турнира для экономики страны. Этот показатель составил 952 миллиарда рублей или 1% ВВП.

"Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП России. Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя", — сообщает РИА Новости, сославшись на отчет оргкомитета.

Суммарный эффект на ВВП превзошел влияние от чемпионатов мира Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее. Он немного уступает показателю Японии.

Оргкомитет оценил перспективу влияния чемпионата мира на экономику страны. Согласно исследованию, ежегодное влияние составит 150-210 миллиардов. Это сопоставимо с эффектом от подготовки и проведением турнира. Треть этой суммы придется на развитие туризма. Основная часть же долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций.