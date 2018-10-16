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Происхождение и развитие жизни на Земле 48 минут назад
Обнаружены древнейшие на Земле химические следы животных
Палеонтологи обнаружили в ископаемых возрастом 660–635 миллионов лет вещество, которое вырабатывается только морскими обитателями – губками. Это, вероятно, древнейшее химическое свидетельство присутствия на Земле животных. Оно примерно на сто миллионов лет старше знаменитого кембрийского взрыва, когда возникли предки современной фауны.
О достижении сообщает научная статья, опубликованная в журнале Nature Ecology & Evolution группой во главе с Алексом Цумберге (Alex Zumberge) из Калифорнийского университета в Риверсайде.
Речь идёт о веществе под названием 26-метилстигмастан, или 26-МСС. Насколько известно современной науке, оно вырабатывается только некоторыми видами из класса обыкновенных губок (напомним, что губки являются животными). Исследователи обнаружили этот компонент в древних отложениях Сибири, Индии и Омана.
"Мы искали отличительные и стабильные биомаркеры, которые указывают на существование губок и других ранних животных, а не одноклеточных организмов, доминировавших на Земле в течение миллиардов лет до расцвета сложной многоклеточной жизни", – объясняет Цумберге.
Ещё в 2009 году другая группа исследователей, возглавляемая одним из соавторов нынешней работы Гордоном Лавом (Gordon Love) из того же университета, нашла в отложениях Южного Омана того же возраста другой биомаркер, 24-изопропилхолестан, или 24-ИПХ. Однако это свидетельство было спорным, поскольку 24-ИПХ вырабатывается не только губками, но и некоторыми водорослями. Следовательно, вещество не могло однозначно указывать на наличие фауны. Новые более надёжные данные, связанные с 26-МСС, подтверждают выводы той работы.
"Этот стероидный биомаркер является первым доказательством того, что обыкновенные губки и, следовательно, многоклеточные животные процветали в древних морях уже по крайней мере 635 миллионов лет назад", – констатирует Цумберге.
Эти находки старше не только кембрийского взрыва, но и знаменитой эдиакарской фауны (570–540 миллионов лет назад). Отметим, что принадлежность эдиакарских окаменелостей к животным химически подтвердили также совсем недавно.
Правда, палеонтологам известны и более древние окаменелости, предположительно относящиеся к макроскопическим животным: это хайнаньская биота (850–700 миллионов лет назад). Однако по одним только окаменелым отпечаткам зачастую нельзя дать гарантию, что они принадлежат именно животным, а не, скажем, растениям или грибам, тем более когда речь идёт о видах, значительно отличающихся от любой более поздней фауны.
Споры по этому поводу иногда растягиваются на десятилетия. Как подчеркивают исследователи из США, химическая "подпись" в этом отношении более надёжна.
Кроме того, "химическая палеонтология" может зафиксировать следы живых существ, не оставивших после себя ископаемых в традиционном понимании.
"Молекулярные окаменелости важны для обнаружения ранних животных, поскольку первые губки, вероятно, были очень маленькими, не имели скелета и не оставляли хорошо сохранявшегося или легко узнаваемого ископаемого остатка тела", – поясняет Цумберге.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как российские палеонтологи распознали останки древнейших макроскопических организмов со скелетом, а также о древнейших найденных окаменелостях и химических следах жизни в целом.
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