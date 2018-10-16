Комиссар ООН: необходимо снять неприкосновенность с саудовского консульства в Стамбуле

С консульства Саудовской Аравии в Стамбуле нужно немедленно снять дипломатическую неприкосновенность. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает ТАСС. Это необходимо сделать для расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

"Учитывая серьезность ситуации вокруг исчезновения Хашогги, я считаю, что неприкосновенность помещений и официальных лиц, закрепленная в Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, должна быть немедленно отменена", — указала Бачелет.

2 октября Джамаль Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, но из здания так и не вышел. Его невесту Хадиджу внутрь не пустили, а через несколько часов сообщили, что Джамаль ушел.

С тех пор журналиста никто не видел. Он неоднократно выступал с критикой Эр-Рияда. В здании консульства побывали турецкие следователи. Они провели там 9 часов.