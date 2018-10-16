Бывший стадион мадридского "Атлетико" будет снесен

Знаменитый мадридский стадион "Висенте Кальдерон", долгое время служивший домашней ареной "Атлетико", будет снесен до конца года. На его мете будет построен жилой квартал испанской столицы.

В прошлом году "Атлетико" переехал на новый стадион "Ванда Метрополитано", расположенный в предместье Мадрида. "Висенте Кальдерон", который на протяжении 51 года был домом мадридского клуба, оказался не нужен. Старый стадион вмещал 54 907 зрителей. Новая арена способна вместить 67 703 зрителя.

Городские власти не стали сохранять стадион, принимавший матчи чемпионата мира 1982 года. Демонтаж уже начался. На освободившейся территории появятся жилые дома и парк.