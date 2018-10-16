Санитары психбольницы на Урале записали издевательства над пожилым пациентом

В уральские СМИ случайным образом попало видео, как санитары издеваются над пожилым больным, содержащимся в психоневрологической больнице №5 Магнитогорска.

На кадрах видно, как два молодых санитара кидают в него тапок, он вскакивает с дивана и бежит за обидчиком, тот он него со смехом уворачивается, а когда пожилой пациент идет обратно к дивану, санитар подбегает сзади и пинает его.

Это шокирующее видео попало в распоряжение уральской прессы после того, как девушка – пользователь одной из соцсетей познакомилась с одним Андреем Быковским. Оказалось, он – один из санитаров, который снимал это видео.

Мужчина (видимо, для того, чтобы "позабавить" новую знакомую) и прислал ей это видео. Однако возмущенная девушка решила предать огласке эти шокирующие кадры.

Главврач магнитогорской психбольницы Александр Беликов в комментарии порталу 74.ru подтвердил, что санитары Андрей Быковский и Рушан Абдрахманов действительно работают в этом медучреждении, а сам уже знает об этом видео.

По его словам, оно было снято в июне и выложено Быковским в Сети.

"Разбираемся. Уже создали комиссию по расследованию этого инцидента", — сообщил Беликов. Он также добавил, что один из санитаров работает в этой психоневрологической больнице уже три года, второй — меньше года.

Однако пока побеседовать с ними, чтобы получить разъяснения, невозможно, поскольку Быковский находится на больничном, а второй санитар — в отпуске за границей.