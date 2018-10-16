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Размножение животных 1 час назад
Забота о детёнышах влияет на репродуктивный успех самцов горилл
Самцы горилл, помогающие самкам справляться со своим потомством, получают весомые преимущества. В чём они выражаются? В большем количестве детёнышей.
Ранее антропологи обнаружили необычное поведение самцов диких горилл, обитающих в Руанде. Гориллы помогают самкам заботиться об их молодняке. При этом совершенно неважно, являлись ли особи отцами потомства или нет. На этот раз учёные захотели выяснить причину происходящего.
Специалисты Северо-Западного университета снова изучили поведение самцов горилл в дикой природе в Руанде.
Данные о генетическом отцовстве 23 взрослых самцов и 109 детёнышей, а также многочасовые наблюдения за каждой отдельной гориллой мужского пола позволяют предположить следующее. Чем больше времени "няни" проводят с малышами, тем большего репродуктивного успеха они достигают.
Оказалось, что самцы, проводившие больше времени в заботах о молодняке, имели примерно в пять раз больше потомства по сравнению с менее заботливыми отцами.
Учёных немало удивил этот факт. Поведение самцов, ухаживающих за молодняком, обычно не считается удачной репродуктивной стратегией у приматов. Для этого класса характерно "биться за сердце дам", то есть самцы должны победить своего конкурента, чтобы завоевать самку и продолжить с ней свой род. Забота о потомстве – следующий "отложенный" шаг.
Как говорит один из авторов исследования Кристофер Кудзава (Christopher Kuzawa), полученные результаты противоречат общепринятому мнению о самцах гориллах.
Исследователи полагали, что наиболее успешной стратегией для самцов являлась трата времени и энергии на борьбу с конкурентами. Например, так поступают шимпанзе.
Собственно, подобная стратегия действительно работает для многих самцов горилл, которые имеют свои собственные небольшие "гаремы".
Между тем в 40 процентах групп, изученных учёными, присутствуют более одного самца – порой целых девять. И эти самцы должны быть весьма изобретательными, чтобы привлечь внимание самок группы. Как оказалось, путь к сердцу таких дам лежит через их потомство.
"Самцы проводят много времени с молодняком, и те, кто ухаживает и отдыхает вместе с ними, в конечном итоге имеет больше репродуктивных возможностей. Одно из возможных объяснений заключается в том, что самки отдают предпочтение самцам, беря во внимание подобные взаимодействия", — говорит Кудзава.
"Мы давно знаем, что самцы горилл конкурируют друг с другом, чтобы получить доступ к самкам и возможность спаривания, но новые данные свидетельствуют о том, что они могут иметь более разнообразные стратегии", — говорит ведущий автор исследования Стейси Розенбаум (Stacy Rosenbaum).
Результаты исследования могут помочь разобраться в эволюции отцовской заботы у людей, считают учёные.
Результаты работы представлены в научном издании Nature Scientific Reports.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другом удивительном открытии: гориллы осознанно "поют" во время трапезы.
Учёные исследуют не только отношения отцов и детей, но также бабушек и внуков в животном царстве. Так ранее они установили, зачем бабушками становятся косатки.
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