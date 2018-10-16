Умер один из "отцов" мирового телевидения Марк Кривошеев

В Москве скончался известный советский и российский ученый, один из создателей современного мирового телевидения Марк Кривошеев. Ему было 96 лет. По словам источника в окружении ученого, он умер в ночь на 16 октября.

Глубокие соболезнования родным и близким Марка Кривошеева в связи с его кончиной выразил президент России Владимир Путин. Телеграмма с соболезнованиями главы государства размещена на сайте Кремля. По словам президента, ученый "внес поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий, многое сделал для внедрения современных стандартов цифрового ТВ-вещания как в нашей стране, так и в мире".

Уроженец украинской Полтавы, в 1946 году он окончил Московский институт инженеров связи. Еще студентом Марк Кривошеев участвовал в техническом обеспечении первой в Европе послевоенной передачи Московского телецентра на Шаболовке 7 мая 1945 года. В Московском телевизионном центре он работал с 1947 по 1950 годы.

Кривошеева называли создателем современного цифрового телевидения: он внес большой вклад в разработку международных стандартов телевещания высокой четкости, передает ТАСС. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, участвовал он и в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт.

Первая телевизионная программа в новом стандарте вышла в эфир 3 сентября 1948 года. В 1950 году Кривошеева назначили начальником отдела телевидения, УКВ-ЧМ вещания и радиорелейных линий Главного радиоуправления Министерства связи СССР. При его непосредственном участии количество телецентров и ТВ-станций в Советском Союзе к 1959 году выросло с одного до сотни.

В 1959 году Кривошеев возглавил отдел телевидения и лаборатории ТВ-измерений Научно-исследовательского института радио (НИИР). В 1962 году руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой системы связи "Молния", в 1965 году впервые передавшего телевизионные программы из Москвы во Владивосток и обратно.

Марк Кривошеев первым сформулировал стратегию развития цифрового телевидения, предложив передавать сигнал по существующим радиоканалам. По его методологии разработано более 150 ТВ-стандартов — цифрового ТВ-вещания, телевидения высокой четкости, электронной кинематографии, многоцелевых интерактивных систем.

Ученый был награжден Государственными премиями СССР и РФ, премией "ТЭФИ", премией правительства РФ в области СМИ, орденами Дружбы, Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.