Пьяный пешеход с перевязанной головой угодил под трамвай

Очередная рабочая неделя у одного из челябинских жителей началась с приключений: в минувший понедельник, 15 октября, нетрезвый мужчина форсировал шестиполосную дорогу в неположенном месте и попал под трамвай.

За несколько секунд до столкновения вагоновожатый многократно просигналил пешеходу, потерявшему бдительность, однако мужчина не реагировал на приближающийся трамвай и упорно шел к своей неведомой цели.

Было применено экстренное торможение, и трамвай максимально снизил скорость, однако остановиться не успел и врезался в пьяного мужчину — пешеход упал и больше не смог подняться.

Приехавшие врачи обнаружили, что встать мужчина не мог скорее из-за большого количества, выпитого спиртного, нежели от того, что попал под трамвай, от столкновения с которым у челябинца появилось лишь несколько синяков.

В ООО "Челябинский городской электрический транспорт" рассказали местной прессе, что "травм, опасных для жизни, пострадавший не получил".

Примечательно, что 41-летний любитель спиртного еще до столкновения был травмирован: под трамвай он угодил с уже перевязанной головой.