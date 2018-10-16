Александр Наумов признался, что предал фамилию отца

Узнавать Александра Наумова как актера во всероссийском масштабе стали, когда ему было уже за 40. Тогда он исполнил небольшую роль в культовом фильме "Брат-2" Алексея Балабанова.

А до этого было и неверие рабочей семьи в актерский талант сына, и алкоголизм, и неудавшийся первый брак.

"Всегда найдется повод, чтобы выпить. Человек сам портит себе жизнь, отношения с семьей", — признается актер Александр Наумов, называя период, когда он много пил, "одной из самых ужасных страниц" в его судьбе.

Есть и еще один поступок, за который, признается артист, ему стыдно перед отцом. Это – то, что он по совету преподавателей театрального вуза, в котором учился, предал фамилию отца – Вшивкин – и взял фамилию матери.

Родители его работали на заводе в Сормове – рабочем районе города Горького (ныне Нижний Новгород), и профессию актера как серьезную не воспринимали. Мать Александра даже в церкви ставила свечи с молитвой, чтобы ее сын не пошел по этому пути.

Однако детская мечта – работать машинистом на железной дороге – не сбылась. Александр провалился на экзаменах в железнодорожный техникум, но поступил в Горьковское театральное училище.

Там же он встретил свою первую жену. С однокурсницей Натальей Мерц они потом вместе работали в Пензенском драматическом театре, гастролировали с выездными спектаклями по колхозам.

Но два актера в одной семье – слишком много. " У нас не хватило мудрости и ума, чтобы сохранить брак", – признается Наумов.

Проработав в Пензе 8 лет, Александр решился на переезд в Москву. Здесь у него не было ни жилья, ни денег на то, чтобы его снять, ни московской прописки, которая была нужна для устройства в театр.

Однако он все-таки смог устроиться на работу в театр на Юго-Западе. Тогда Наумов, правда, схитрил, но уже вскоре эта небольшая ложь стала правдой.

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" Наумов рассказывает, чего касалась эта "недостоверная" (на тот момент) информация из его жизни, актера, как он едва не разрушил из-за алкоголизма свой второй брак, в котором растет сын, и как он все-таки смог побороть эту зависимость.