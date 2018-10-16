Первая ракетка мира Халеп снялась с Кубка Кремля

Румынская теннисистка, первая ракетка мира Симона Халеп не выступит на стартовавшем в Москве Кубке Кремля. Спортсменка снялась с соревнований из-за травмы спины.

Симона Халеп должна была начать турнир со второго круга матчем с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Однако румынка уведомила о снятии с Кубка Кремля. Причина – травма спины, полученная Халеп во время недавнего турнира в Пекине. Ее заменит греческая теннисистка Валентина Грамматикопуло.

Симона Халеп дважды выступала на Кубке Кремля. В 2012 году она выбыла во втором круге, проиграв сербке Весне Долонц. В 2013 году Симона стала победительницей турнира, обыграв в финале австралийку Саманту Стосур.