На АЗС могут разрешить продажу алкоголя

Российское правительство не против рассмотрения в Госдуме инициативы сенатора Геннадия Орденова, который предложил разрешить продажи алкоголя на автозаправочных станциях, передает ТАСС.

По информации источника в кабинете министров РФ, речь идет о разрешение на розничную продажу на автозаправочных станциях алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5%.

Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, был внесен в Госдуму членом Совета Федерации от Астраханской области Геннадием Орденовым в январе 2017 года.

Сенатор заявил, что "введенный в 2011 году запрет продажи алкоголя на АЗС неэффективен". По его словам, связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет — алкоголь можно приобрести и в обычных магазинах, которые часто находятся около АЗС.