В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без перестрелок
13 и 14 октября оказались для жителей Нью-Йорка особенными. Впервые с 1993 года в городе не было стрельбы. Глава местной полиции даже сделал по этому поводу специальное заявление и поблагодарил своих сотрудников за прекрасную работу, сообщает Time.
"Я благодарен каждому сотруднику нью-йоркской полиции за напряженную работу по защите города и каждого члена общества, который помог нам сделать Нью-Йорк безопасным", — написал в "Твиттере" шеф нью-йоркских стражей порядка Джеймс ОʼНил.
This past weekend #NYC had no shootings, a milestone we haven't reached in over a decade. My thanks to every member of the #NYPD for working hard to protect this city and to every member of the public who has helped us make this city so safe.— Chief Rodney Harrison (@NYPDChiefPatrol) 15 октября 2018 г.
Представители власти отмечают, что количество перестрелок в Нью-Йорке снизилось на два процента по сравнению с 2017 годом. Согласно статистике, большая часть убийств в городе происходит в районах Бруклин и Бронкс.
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