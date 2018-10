В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без перестрелок

13 и 14 октября оказались для жителей Нью-Йорка особенными. Впервые с 1993 года в городе не было стрельбы. Глава местной полиции даже сделал по этому поводу специальное заявление и поблагодарил своих сотрудников за прекрасную работу, сообщает Time.

"Я благодарен каждому сотруднику нью-йоркской полиции за напряженную работу по защите города и каждого члена общества, который помог нам сделать Нью-Йорк безопасным", — написал в "Твиттере" шеф нью-йоркских стражей порядка Джеймс ОʼНил.

This past weekend #NYC had no shootings, a milestone we haven't reached in over a decade. My thanks to every member of the #NYPD for working hard to protect this city and to every member of the public who has helped us make this city so safe.