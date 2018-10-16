Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан"

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович хочет вернуться в "Милан". 37-летний футболист рассчитывает вновь стать игроком итальянского клуба уже в январе.

Весной Ибрагимович перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Лос-Анджелес Гэлакси", где выступает по сей день. В текущем сезоне Златан сыграл в 25 матчах, в которых он забил 21 мяч. При этом Ибрагимовича не слишком доволен финансовой стороной контракта.

Златан Ибрагимович выступал в "Милане" с 2010 по 2012 годы. В 44 матчах за итальянский клуб он забил 35 мячей.