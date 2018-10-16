Тема:
Гонки золотой молодежи 1 час назад
Родственники жертвы ДТП в Подмосковье добиваются наказания для лихача
В Подмосковье родственники женщины, погибшей в жутком ДТП, добиваются справедливого наказания для лихача. Авария произошла еще в середине августа на трассе М7. Водитель спорткара Nissan на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил такси. Одна из пассажирок скончалась от полученных травм, вторая до сих пор находится в коме.
- Вечная память тебе, Януля.
Чуть больше месяца назад они и представить не могли, что похоронят дочь. Успешный менеджер крупной компании, всего 39 лет. В тот день родители ждали ее в гости.
"Она позвонила нам домой: "Мамочка, я еду к вам, вы дома?" Да, дома. "Через полчаса я буду у вас". Мы ее ждем, ждем — ее нет", — вспоминает отец погибшей Яны Власовой Вячеслав Власов.
Двухполосная дорога у подмосковного Монина. В такси, на заднем сиденье которого были две девушки, врезался спорткар. Он пытался обогнать другую машину и выехал на встречную полосу.
"Он ударил меня в заднее крыло. Очень сильный удар был, очень у него скорость большая была", — говорит водитель такси Манучер Абдукадыров.
Девушек, принявших весь удар на себя, выбросило из машины. Обеих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Яну Власову врачи спасти не смогли.
Вторая пассажирка такси — 27-летняя Полина Артамонова — вот уже 40 дней находится в институте Склифосовского. Причем девушка лежит в так называемом "шоковом зале" для особо тяжелых больных. За все это время она ни разу не приходила в сознание.
Мама Полины приходит в больницу рано утром, уходит поздно вечером. Недавно дочь впервые открыла глаза.
"Это, конечно, большая победа, но это мало о чем говорит. Она не в сознании, она не выполняет команды, она не реагирует на команды. И, соответственно, все ее жизнеобеспечение находится под контролем врачей", — говорит мать Полины Артамоновой Ольга Артамонова.
Виновник трагедии — 22-летний Евгений Волков — сейчас под подпиской о невыезде. Любитель спортивных машин и высоких скоростей, он только в этом году больше 30 раз нарушил правила. Полиция возбудила уголовное дело, но ни смерть человека, ни репутация злостного нарушителя не стали основанием для ареста.
"Создается впечатление, что все следствие и, в частности, следователь выступает на стороне обвиняемых, а не на стороне потерпевших. Об этом говорит и нежелание назначить технические экспертизы, которые адвокат просит назначить", — говорит Ольга Артамонова.
Евгению Волкову грозит до пяти лет тюрьмы. Но родственники жертв аварии считают, что отец гонщика — бизнесмен — в состоянии повлиять и на следователей, и на судей.
Ранее по теме
-
"Золотая" авария на Новом Арбате: ущерб - на миллионы28 суток назад
-
Устроенное Lamborghini "дорогостоящее" ДТП в Москве попало на видео28 суток назад
-
Лихой заезд по Большой Татарской: восемь поврежденных автомобилей и двое пострадавших1 месяц назад
-
"Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян3 месяца назад
-
Мару Багдасарян снова поймали за рулем без прав3 месяца назад
-
Дрифт на светофоре в Балашихе закончился аварией и пробкой3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне
- В Москве найдено тело бывшего владельца "Спорт-Экспресса"
- Порошенко рассказал миру о невероятной мощи украинской авиации
- Комиссия по регулированию алкогольного рынка будет упразднена
- Мошенники похитили деньги с карт московских пенсионеров
Самое читаемое
-
В Череповце умер нигерийский принц, женившийся на 50-летней Наташе
- Рандеву на ночных обочинах: чем опасны придорожные путаны
- Убитая догами заводчица жестоко обращалась с животными
- Подстреленная модель устроила аварию. Видео
- Кошка помогла женщине диагностировать рак
Авто.Вести.Ru
-
Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Skoda выпустит очень маленький и дешевый кроссовер
Экономика
-
Чем Саудовская Аравия может ответить США
- Стабильность - это не рост. Экономика РФ дрейфует в сторону глобального шторма
- 10 самых курящих стран мира
- 5 горячих зон Европы: кто заинтересован в управляемом хаосе?
- Где создают искусственный интеллект: топ-10 стран мира
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку, что делать: насколько это опасно на самом деле
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
Вести в 20.00
-
"Камерная" обстановка для Кокорина и Мамаева
- О блокаде Ленинграда сняли комедию
- Что сделали с телом саудовского журналиста
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Аферисты выманивали пин-коды карт у пенсионеров и крали миллионы
- Родственники жертвы ДТП в Подмосковье добиваются наказания для лихача
- Видеосъемка в столичном торговом центре закончилась потасовкой
- Морозовская детская больница отмечает юбилей
- Умер создатель цифрового телевещания Марк Кривошеев
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Препарат против экземы стимулировал рост волос у девушки с облысением
- Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков
- Создана самая быстрая в мире камера
- Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"