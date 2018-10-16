Родственники жертвы ДТП в Подмосковье добиваются наказания для лихача

В Подмосковье родственники женщины, погибшей в жутком ДТП, добиваются справедливого наказания для лихача. Авария произошла еще в середине августа на трассе М7. Водитель спорткара Nissan на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил такси. Одна из пассажирок скончалась от полученных травм, вторая до сих пор находится в коме.

- Вечная память тебе, Януля.

Чуть больше месяца назад они и представить не могли, что похоронят дочь. Успешный менеджер крупной компании, всего 39 лет. В тот день родители ждали ее в гости.

"Она позвонила нам домой: "Мамочка, я еду к вам, вы дома?" Да, дома. "Через полчаса я буду у вас". Мы ее ждем, ждем — ее нет", — вспоминает отец погибшей Яны Власовой Вячеслав Власов.

Двухполосная дорога у подмосковного Монина. В такси, на заднем сиденье которого были две девушки, врезался спорткар. Он пытался обогнать другую машину и выехал на встречную полосу.

"Он ударил меня в заднее крыло. Очень сильный удар был, очень у него скорость большая была", — говорит водитель такси Манучер Абдукадыров.

Девушек, принявших весь удар на себя, выбросило из машины. Обеих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Яну Власову врачи спасти не смогли.

Вторая пассажирка такси — 27-летняя Полина Артамонова — вот уже 40 дней находится в институте Склифосовского. Причем девушка лежит в так называемом "шоковом зале" для особо тяжелых больных. За все это время она ни разу не приходила в сознание.

Мама Полины приходит в больницу рано утром, уходит поздно вечером. Недавно дочь впервые открыла глаза.

"Это, конечно, большая победа, но это мало о чем говорит. Она не в сознании, она не выполняет команды, она не реагирует на команды. И, соответственно, все ее жизнеобеспечение находится под контролем врачей", — говорит мать Полины Артамоновой Ольга Артамонова.

Виновник трагедии — 22-летний Евгений Волков — сейчас под подпиской о невыезде. Любитель спортивных машин и высоких скоростей, он только в этом году больше 30 раз нарушил правила. Полиция возбудила уголовное дело, но ни смерть человека, ни репутация злостного нарушителя не стали основанием для ареста.

"Создается впечатление, что все следствие и, в частности, следователь выступает на стороне обвиняемых, а не на стороне потерпевших. Об этом говорит и нежелание назначить технические экспертизы, которые адвокат просит назначить", — говорит Ольга Артамонова.

Евгению Волкову грозит до пяти лет тюрьмы. Но родственники жертв аварии считают, что отец гонщика — бизнесмен — в состоянии повлиять и на следователей, и на судей.