Турецкий фермер раздавил шесть легковушек по пути на акцию у посольства Израиля

Шесть легковых машин оказались смяты в Анкаре в результате полицейской погони за фермером, планировавшим некую акцию у посольства Израиля в Турции, сообщает Haberler.com. Последствия аварии сняли на видео.

Инцидент произошел около девяти часов утра во вторник, 16 октября, после того, как двигавшийся по проспекту Ататюрка тракторист отказался остановиться по требованию полицейских. Недалеко от парламентского комплекса стражи порядка открыли огонь по колесам, но остановить сельхозтехнику таким способом им не удалось — фермер ушел в сторону и протаранил несколько припаркованных легковушек.

На одной из машин трактор и завершил свой заезд, но произошло это после того, как его владельцу прострелили ногу. Мужчину вытащили из салона и скрутили. Уже в больнице, куда его доставили, выяснилось, что ранее он проходил лечение в психиатрической клинике и прежде не попадал в полицейские сводки. Местные СМИ не уточняют, что за акцию он хотел провести у посольства Израиля и почему на его тракторе не было номеров.