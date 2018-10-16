"Тома и Джерри" экранизируют

Знаменитый детский мультсериал "Том и Джерри" собираются экранизировать. Займется этим режиссер первой картины о приключениях "Фантастической четверки" Тим Стори, сообщает Variety.

Известно, что будущая картина будет совмещать в себе игру живых актеров и элементы мультипликации. Главные герои фильма, кот и мышь, впрочем, как и в оригинальном сериале, разговаривать не будут.

"Основной акцент будет сделан на комедийных ситуациях", — отмечают авторы картины.

Представители студии Warner Bros. решили экранизировать "Тома и Джерри" на волне успеха "Лего Фильма". Помимо приключений кота и мыши, в компании хотят экранизировать мультфильмы о собаке Скуби-Ду и семействе Флинстоунов.



Сообщается, что над картиной о Скуби-Ду будет работать режиссер первых двух частей франшизы о Гарри Поттере Крис Коламбус. Ожидается, что этот фильм выйдет в 2020 году.

Дата премьеры картины о Томе и Джерри пока не называется.