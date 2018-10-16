Знаменитую Андреевскую церковь в Киеве хотят отдать Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко хочет внести в парламент законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриарху.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Она назвала данный документ "символическим жестом единения с матерью-церковью".

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построенная в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. Сейчас это действующая церковь неканонической украинской автокефальной православной церкви.

15 октября Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за решения предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. В РПЦ назвали этот шаг расколом и подчеркнули, что решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата является политическим жестом.

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион отметил, что РПЦ надеется на то, что Константинополь изменит свое решение.